Иркутских хоккеисток не пустили в самолет из-за опоздания на 1 минуту

В аэропорту Шереметьево разгорелся скандал из-за непопадания женской хоккейной команды на борт самолета, направлявшегося в Иркутск. Девушки из любительской команды "Соболь" утверждают, что посадка была закрыта за минуту до того, как они прибыли к стойке.

Главный тренер команды Татьяна Левковская сообщила порталу "Байкал 24", что девушки очень долго проходили проверку после регистрации. По ее словам, работники терминала заставили открыть и включить ноутбуки, которые были у каждой из девушек.

"Мы сразу же прошли на посадку, но ленточку прямо перед нами закрыли. Сказали: "Все, вы опоздали". Мы пыталась решить вопрос, но нам везде говорили одно: все, вы опоздали, поздно. В 00.45 заканчивалась посадка, ленточку перед нами закрыли в 00.46", - заявила Левковская.

Позже девушкам предложили доплатить 20 процентов и улететь следующим рейсом. Затем и вовсе аннулировали билеты и заставляют покупать новые по полной стоимости. Один билет стоит 38 тысяч рубле, и таких денег у хоккеисток нет.

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