Сборная России, скорее всего, сыграет с Данией на Евро-2020

Сборная России под руководством Станислава Черчесова вышла в финальную часть Евро. Команда по два раза обыграла Шотландию, Кипр и Казахастан, а также победила Сан-Марино в родных стенах. Это позволяет россиянам думать теперь только о первом месте в группе, которое возможно в случае победы над Бельгией в ноябре.

На данный момент выход в финальную часть оформили еще три команды - Бельгия, Италия и Польша. Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте, когда будут известны 20 из 24-х участников финального турнира.

Уже сейчас известны некоторые подробности проведения мероприятия. Сборная России в любом случае попадет в группу В. Также в этот квартет будет помещена сборная Дании, если удачно преодолеет отбор.

Сборная Дании успешно выступает в квалификации, набрав 12 очков в шести матчах (3 победы, 3 ничьи). Сейчас многое зависит от соперников датчан по группе. Если 15 октября Швейцария (8 очков) не обыграет Ирландию (12 очков), то путевку датчанам можно будет вручит сразу. Дело в том, что в ноябре скандинавам играть с Гибралтаром, а эта игра обязательно принесет им 3 очка. Достаточно сказать, что гибралтарцы в отборе не забили ни одного гола.

Но даже если что-то пойдет не так и Дания не выйдет на Евро-2020 через квалификацию, у нее будет еще один шанс завоевать путевку при помощи плей-офф Лиги наций.

Матчи группы В на Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Хозяин матча между Россией и Данией в таком случае определится при помощи жеребьевки. Еще двух соперников россияне узнают 30 ноября.

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