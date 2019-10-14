Зюганова высмеяли за поздравление сборной России по футболу

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях поздравил сборную России с выходом на Евро-2020. Политик чуть ошибся в своем комментарии, за что был высмеян болельщиками команды.

Зюганов в Instagram оставил следующий пост: "Поздравляю сборную России по футболу с выходом в финал чемпионата Европы! Так держать!" Опытные болельщики указали, что сборная вышла не финал Евро, а только в финальную часть турнира.

"Ну не понимаешь, что за матч, ну не будь посмешищем. Напиши просто: "Поздравляю", — написал один из болельщиков.

"С кем в финале играем?" — пошутил другой.

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