Откровенный танец девушки на матче НХЛ разозлил болельщиков

Болельщица "Бостон Брюинз" во время домашнего матча НХЛ с "Нью-Джерси Дэвилз" исполнила откровенный танец на трибунах. Судя по звукам на видео, мужчины, находившиеся рядом в это время, положительно оценили действия девушки. Чего не скажешь о пользователях соцсетей.



Танец болельщицы на хоккее.

Болельщики в Instagram, Twitter и Facebook просто разнесли танцовщицу. В сети множество комментариев. Большинство из них нецензурные, но есть и достаточно приличные:

"Мэм, простите, но это игра для всей семьи".

"Ты мешаешь смотреть игру! Лучше присядь".

"Ее родители должны быть горды за нее".

"Что она делает на хоккее? Ей нужно другое место".

Фанаты посоветовали девушке попробовать свои силы в группе поддержки команды или "не мешать". Вместе с тем, встречаются и положительные отзывы.

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