Болельщица "Бостон Брюинз" во время домашнего матча НХЛ с "Нью-Джерси Дэвилз" исполнила откровенный танец на трибунах. Судя по звукам на видео, мужчины, находившиеся рядом в это время, положительно оценили действия девушки. Чего не скажешь о пользователях соцсетей.
Болельщики в Instagram, Twitter и Facebook просто разнесли танцовщицу. В сети множество комментариев. Большинство из них нецензурные, но есть и достаточно приличные:
Фанаты посоветовали девушке попробовать свои силы в группе поддержки команды или "не мешать". Вместе с тем, встречаются и положительные отзывы.
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