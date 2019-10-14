Российские волейболисты проиграли США на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от команды США в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 25:23, 25:11, 25:16.

Сборная России потерпела шестое поражение на турнире при четырех победах. Ранее команда обыграла Италию (3:1), Египет (3:1), Иран (3:1) и Канаду (3:2), а уступила Аргентине (1:3), Японии (1:3), Польше (1:3) Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

Россия занимает седьмое место с 12-ю очками. Лидирует со стопроцентным результатом Бразилия (26 очков). Второй идет Польша (25), третьими - США (24).

Следующий матч на турнире россияне проведут 15 октября. Команда сыграет с Тунисом.

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