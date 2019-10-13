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Сборная России вышла на Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол print

Сборная России по футболу победила на выезде Кипр в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоялась в Никосии и завершилась со счетом 5:0. По голу в этой игре забили Магомед Оздоев, Александр Головин и Артем Дзюба. Дубль на свой счет записал Денис Черышев.


Кипр - Россия - 0:3. Гол Дзюбы.

Российская команда одержала седьмую победу подряд и выполнила свою задачу - сборная Станислава Черчесова вышла в финальную часть Евро-2020. Ранее путевки на чемпионат Европы завоевали Бельгия и Италия.

В активе сборной России 21 очко. Команда занимает второе место в группе. В ноябре россияне сыграют против Бельгии и Сан-Марино. Чтобы занять первое место, россиянам необходимо победить бельгийцев со счетом 2:0 или разницей в три мяча.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная России попадет в группу В, матчи которой состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Сборная России пять раз из шести выходила на Евро. Только один раз команда смогла преодолеть групповой турнир и сыграть в плей-офф - в 2008 году команда дошла до полуфинала.

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Темы футбол евро-2020 сборная россии по футболу
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