25-летний Михеев - один из лучших новичков в НХЛ в истории "Торонто"

"Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу над "Детройт Ред Уинг".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, сообщает российский спортивный интернет-портал "Чемпионат".

25-летний российский нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. Всего же за первые шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ уроженец Омска заработал 5 (2+3) очков по системе гол плюс пас.

Илья Михеев выдал один из лучших стартов карьеры в НХЛ в истории "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает "Чемпионат". Лучше Михеева свои первые шесть матчей в первый год игры за клуб сыграли лишь Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и еще четыре хоккеиста.

Напомним, что в прошлом году Илья Михеев выступал в КХЛ за родной "Авангард". В 62 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 45 (23+22) очка по системе гол плюс пас. В матчах плей-офф же Михеев забил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.