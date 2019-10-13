Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает российский спортивный интернет-портал "Чемпионат".

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота "Даллас Старз". Благодаря этому голу российский форвард вышел на третье место рейтинга игроков НХЛ по количеству голов в пустые ворота.

Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру. Больше него за всю многолетнюю историю НХЛ в пустые ворота соперников забивали лишь Уэйн Гретцки и Марина Госса — 56 и 40 шайб соответственно.

Примечательно, что Гретцки и Госса уже завершили хоккейную карьеру.