Клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает российский спортивный интернет-портал "Чемпионат".
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота "Даллас Старз". Благодаря этому голу российский форвард вышел на третье место рейтинга игроков НХЛ по количеству голов в пустые ворота.
Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру. Больше него за всю многолетнюю историю НХЛ в пустые ворота соперников забивали лишь Уэйн Гретцки и Марина Госса — 56 и 40 шайб соответственно.
Примечательно, что Гретцки и Госса уже завершили хоккейную карьеру.
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