Российской сборной поставили задачу выиграть Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что перед командой стоит задача выиграть Евро-2020. Такое заявление он сделал после разгромной победы сборной России в матче против сборной Кипра. По словам Черчесова, в российской команде нет равнодушных футболистов, поэтому все будут работать на результат.

На пресс-конференции после матча Станислав Черчесов заявил, что не стоит радоваться достигнутым результатам сборной России. По его мнению, команда и ее болельщики должны ставить перед собой более амбициозные цели. Тренер назвал главную задачу сборной - победить в Евро-2020.

"Мы должны выйти на первое место в группе. Нам теперь предстоит победить бельгийцев в Санкт-Петербурге. Когда станем лидерами группы, то узнаем своих дальнейших соперников и будем усиленно готовится к матчам", - пояснил Черчесов.