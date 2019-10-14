"Торпедо" может отказаться от участия в РПЛ

Московское "Торпедо" может отказаться от участия в РПЛ, даже если получит право на выход из ФНЛ. Сейчас команда лидирует во втором дивизионе, опережая конкурента на 9 очков. В чемпионате завершился первый круг.

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев заявил, что решение об участии в РПЛ будет приниматься после сезона. По его словам, клубу необходимо решить вопросы с дополнительными спонсорами и стадионом. Ранее были озвучены планы по реконструкции арены имени Эдуарда Стрельцова, но пока проект не реализован.

"Что же до мотивации игроков, то они замотивированы финансово. Чем выше займут место, тем больше заработают. У нас премиальные и за отдельные матчи, и за итоговый результат", - заявил Авдеев в интервью "Чемпионату".

Главный тренер торпедовцев Сергей Игнашевич допустил возможность того, что команда останется в ФНЛ и на следующий сезон.

"Авдеев рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры - надо немного подождать", - считает Игнашевич.

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