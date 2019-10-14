Тедеско прилетел в Москву на первую тренировку в "Спартаке"

Немецкий специалист Доменико Тедеско подтвердил информацию о том, что сегодня он приступит к работе со "Спартаком". Тренер прилетел в Москву вместе со своим ассистентом Андреасом Хинкелем и утвердительно ответил на вопрос о том, проведет ли сегодня первую тренировку с красно-белыми.

О назначении Тедеско должно быть официально объявлено до вечера. Контракт будет заключен на 2 года и 9 месяцев. Зарплата - предположительно 2 млн евро за полный сезон.

Ранее сообщалось, что у Тедеско есть действующий контракт с "Шальке", по которому он получает 1 млн евро в год. Чтобы стать тренером "Спартака", 34-летнему тренеру необходимо было расторгнуть соглашение.

Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов "Штутгарта" и "Хоффенхайма". В 2017 году возглавил "Эрцгебире", а затем "Шальке".

Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне "Шальке" вышел в 1/8 финала, где уступил "Манчестер Сити". После этого Тедеско был отправлен в отставку.

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