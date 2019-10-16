Фигуристка Кошевая рассказала о применении допинга

Фигуристка Александра Кошевая написала объяснительную записку, в которой объяснила употребление допинга. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат торасемид.

Спортсменка в пояснительной записке сообщила, что приняла решение о применении препарата самостоятельно без консультации с врачом. Фигуристка уточнила, что лекарство входит в список запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Положительная допинг-проба была сдана во время Универсиады-2019, где Кошевая в выступала в паре с Дмитрием Бушлановым. Международный союз конькобежцев (ISU) дисквалифицировал спортсменку на два года, до 6 марта 2021 года.

В прошлом сезоне 19-летняя фигуристка взяла бронзу на Универсиаде, стала четвертой в финале Кубка России, а также выиграла этап Кубка Санкт-Петербурга.

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