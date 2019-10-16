Черчесов назвал два условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил возвращения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в состав команды. Для этого должны быть выполнены два условия. Об этом наставник национальной команды заявил в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Черчесов сообщил, что для начала Кокорин и Мамаев должны доказать свою необходимость действиями на футбольном поле. Александр выступает за "Зенит", Павел недавно подписал контракт с "Ростовом". Оба футболиста смогут выйти на поле в официальном матче только весной.

Второе условие Черчесова - возможное возвращение футболистов должна правильно воспринять общественность.

"Но это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился", - заявил Черчесов.

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