Экс-футболист сборной России стал главным тренером аутсайдера ФНЛ

Экс-футболист сборной России Владимир Бесчастных стал главным тренером воронежского "Факела". Он подписал контракт до конца сезона, сообщает клубная пресс-служба.
Ранее команду возглавлял Сергей Оборин. После первого круга ФНЛ "Факел" набрал 12 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Контракт тренера был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Бесчастных в России выступал за московские "Спартак" и "Динамо", "Кубань", "Волгу", "Орел" и "Химки". Также он игра в составе немецкого "Вердера", испанского "Расинга", турецкого "Фенербахче" и казахстанской "Астаны". За карьеру отыграл 534 матча, в которых забил 150 мячей.
За сборную России отыграл 71 матч, в которых забил 26 мячей. Он является вторым бомбардиром в истории команды после Александра Кержакова.
"Факел" - первая команда для Бесчастных в качестве главного тренера. Асситентом он работал в армавирском "Торпедо", "Тосно" и "Смене".
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