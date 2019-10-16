Нурмагомедов назвал дату ухода из спорта

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дал интервью американскому порталу MMA Junkie. Россиянин рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.

По словам 31-летнего Нурмагомедова, ему осталось провести в октагоне максимум три года. Чемпион UFC в легком весе считает, что необходимо вовремя остановиться. Россиянин хотел бы уйти из спорта непобежденным. Сейчас в его активе 28 побед в 28-ми поединках.

"Три года - это максимум, я не собираюсь драться всю жизнь. Это очень тяжело, потому что появляются парни голодные до побед. Оставаться непобежденным невозможно. Сейчас мне 31 год, а это значит, что я точно буду выступать еще два года. В 33-34 я планирую уйти из спорта", - заявил Нурмагомедов.

Также Хабиб охарактеризовал своего возможного соперника Тони Фергюсона. Бой между россиянином и американцем может организовать UFC, если получит согласие обоих спортсменов.

"Тони - сильный и хороший соперник. У него серьезный опыт. Но результат боя будет таким же", - сказала Хабиб.

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