Черчесов вступился за футболистов-миллионеров в эфире у Соловьева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" и ответил на вопросы ведущего. В одном из них журналист спросил наставника национальной команды о том, как у него получается работать с футболистами-миллионерами.

Вопрос Соловьева прозвучал так: "Как удалось миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?"

Черчесов поправил ведущего, сказав, что он работает с "нормальными ребятами". По мнению тренера, финансовый вопрос в сборной отходит на второй план.

"Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры - это уходит на второй план, когда знаем, за что... Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял", - заявил Черчесов.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где уступила по пенальти сборной Хорватии. Также команда успешно преодолела отборочный турнир Евро-2020, досрочно завоевав путевку в финальную часть.

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