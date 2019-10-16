Канадские футболисты впервые за 34 года победили сборную США

Сборная Канады обыграла команду США в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Альфонсо Дэвис и Лукас Каваллиони.

Канадцы победили американцев впервые за 34 года. Они прервали 17-матчевую серию без побед в играл с США.

Сборная Канады набрала 9 очков в трех матчах. В том случае, если команда не проиграет США в следующей игре, то выйдет в финал четырех Лиги наций.

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