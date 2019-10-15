Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню высказала недовольство поведением футболистов сборной Турции во время матча в пригороде Парижа Сен-Дени. Команда снова использовала воинское приветствие после забитого гола.

Игра завершилась со счетом 1:1. Турецкую команду от поражения спас на 82-й минуте Каан Айхан. Во время празднования гола турки выстроили в шеренгу и "отдали честь". Тем самым спортсмены поддержали действия турецкой армии в Сирии. Подобным образом команда отпраздновала гол в ворота Албании (1:0) за три дня до этого.

"Федерация футбола Франции обеспечила безопасность во время матча, а турецкие футболисты попытались это испортить. Они намеренно показали воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Требую УЕФА применить санкции", - приводит L'Equipe слова министра спорта.

Отметим, французская и турецкая команды набрали по 19 очков. Пока ни одна из сборных не пробилась на Евро-2020.

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