Суд признал баскетболиста Домани виновным в хищении 44 млн рублей

Бывший баскетболист сборной России Дмитрий Домани признан виновным в хищении 44 млн рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ). Ранее он занимал должность генерального менеджера сборной России и исполнительного директора РФБ.

По версии следствия в 2015 году Домани вступил в преступную связь с президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном. Всего было совершено хищений на сумму 127 млн рублей. Функционеры по поддельным документам организовывали дорогостоящие мероприятия, которых на самом деле не существовало.

В 2017 году Аникееву приговорили к 4,5 годам колонии общего режим, но девушка скрылась. Суд также взыскал с экс-руководителя РФБ 42,8 млн рублей.

Кроме того, бухгалтер Елена Силина, которая помогала отмывать деньги, получила 3,5 года колонии. Михаил Кочарян умер в 2016 году.

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