Лига просит "Браселону" и "Реал" перенести матч из Каталонии в Мадрид

Руководство испанской Ла Лиги направило в адрес "Барселоны" и "Реала" просьбу о переносе матча из Каталонии в Мадрид. Желание футбольных функционеров сдвинуть расписание матчей из-за протестов, которые сейчас проходят в Барселоне, сообщает As.

В Ла Лиге считают, что протесты могут помешать проведению игры, запланированной на 26 октября. Ранее "Барселона" поддержала протестующих, выступив с осуждением вердикта Верховного суда Испании. Руководители Каталонии, которые занимались организацией реферндума о независимости, приговорены к срокам от 9 до 13 лет.

Известно, что "Реал" в Каталонии считается приверженцем столичных властей, а некоторые футболисты даже выступали против референдума. Так, у капитана "Реала" Серхио Рамоса напряженные отношения с игроками "Барсы".

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