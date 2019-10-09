ВАДА подтвердило получение ответа от России по допинговому скандалу

ВАДА подтвердило получение письма от российского руководства с ответами по делу о махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории. Письмо направлено от Министерства спорта РФ.
ВАДА разместило подтверждение на своем официальном сайте. Организация подтвердила, что получен ответ на обширный список детальных и технических вопросов относительно характера данных, которые были получены из московской лаборатории в январе 2019 года.
"Вопросы были направлены для того, чтобы предоставить властям возможность объяснить ряд несоответствий в соответствии с решением ВАДА от 17 сентября 2019 года об официальной процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА)", - говорится в заявлении ВАДА.
Сейчас ответы будут проанализированы независимыми экспертами, которые сообщат о результатах независимому комитету по соответствию. Этот комитет в свою очередь вынесете рекомендацию исполнительному комитету. Конкретный график не может быть определен ВАДА сейчас.
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