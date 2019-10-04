Самарин идет вторым после короткой программы на турнире в Шанхае

Российский фигурист Александр Самарин удачно выступил в короткой программе на турнире в Шанхае. За свой прокат он получил оценку 84,66 балла.



Короткая программа Александра Самарина

Россиянин уступил только итальянцу Матео Рицци, на счету которого 87,76 балла. Третьим идет австралиец Брендан Керри с результатом 78,45.

Произвольную программу мужчины покажут в субботу, 5 октября. Сегодня состоятся выступления женщин. Евгения Медведева лидирует после короткой программы.

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