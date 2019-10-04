Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в пяти сетах - 25:16, 22:25, 26:28, 25:21, 15:12.
Сборная России потерпела первое поражение на турнире при двух победах. Команда занимает четвертое место с 6-ю очками. Лидируют сборные Бразилии, Польши и Египта, которые дважды победили в двух стартовых встречах.
Следующий матч на турнире россияне проведут 5 октября. Команда сыграет с Бразилией.
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