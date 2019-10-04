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Источник Правда.Ру

Шубенкову попалась бракованная колба во время допинг-теста на ЧМ

Спорт print

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о сдаче допинг-теста после финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира-2019. Спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, выиграл серебро. Все призеры соревнований обязательно отправляются на тестирование.

Шубенков заявил, что у него во время теста оказалась бракованная колба. Из-за этого спортсмену пришлось задержаться.

"Я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но лишние 20 минут пришлось провозиться: вызывали делегата, все еще раз проверяли. Но ничего, это часть жизни", - сказал Шубенков.

На счету Шубенкова теперь четыре медали чемпионатов мира: одно золото, два серебра и одна бронза.

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Темы легкая атлетика сергей шубенков чемпионат мира по легкой атлетике
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