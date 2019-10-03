Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА сократился до минимума. В четверг обе российские команды - ЦСКА и "Краснодар" - проиграли свои матчи. Наши оппоненты выступили более удачно, несмотря на поражения "Порту" и "Гимараеша". "Спортинг" и "Брага" набрали 3 очка в копилку.

Россия набрала коэффициент 43,549, Португалия - 43,449. Нашим оппонентам на следующей еврокубковой неделе нужно набрать на 1 очко больше, чтобы выйти на шестое место.

Напомним, шестая строчка в таблице коэффициентов дает право заявить дополнительную команду в Лигу чемпионов. В этом сезоне от России в групповой этап ЛЧ попали две команды ("Зенит" и "Локомотив"), а не одна, как у португальцев.

В 3-м туре Лиги чемпионов "Локомотив" сыграет на выезде с "Ювентусом" (22 октября), а "Зенит" примет на своем поле "Лейпциг" (23 октября).

В Лиге Европы "Краснодар" отправится в гости к "Трабзонспору", ЦСКА примет в Москве "Ференцварош". Обе игры состоятся 24 октября.

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