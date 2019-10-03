"Краснодар" вслед за ЦСКА проиграл второй матч в Лиге Европы

"Краснодар" проиграл "Хетафе" во втором туре группового турнира Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Дубль в составе испанской команды сделал нападающий Анхель. Голо за "быков" ответил Ари.

Ранее на своем поле испанской команде проиграл ЦСКА. Армейцы уступили "Эспаньолу" со счетом 0:2.

"Краснодар" потерпел второе подряд поражение в Лиге Европы. В первом туре команда уступила "Базелю" на выезде (0:5). Через три недели краснодарцы сыграют в гостях у "Трабзонспора".

Лидирует в группе "Хетафе" (6 очков), вторым идет "Базель" (4), третьим - "Трабзонспор" (1). "Краснодар" занимает последнее место в группе, не имея очков в активе.

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