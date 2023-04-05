Подоляка выступил за введение смертной казни в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрий Подоляка выступил за введение смертной казни в России.

Политический обозреватель и автор видеоблога "Мир сегодня" выразил свою позицию в интервью телеканалу "Крым 24". Он заявил, что в военное время обязательно нужно вернуть смертную казнь. Подоляка считает, что Россия уже не стремится входить в Европу, и нет смысла придерживаться её правил, включая отказ от смертной казни.

Подоляка считает, что смертная казнь может стать эффективным средством борьбы с преступностью и терроризмом.

"В военное время обязательно надо вернуть (смертную казнь — Прим. Ред.). Почему в своё отказались от высшей меры? Хотели идти в Европу, а там такие правила. Мы уже очевидно не входим в Европу и какой смысл нам придерживаться этих правил", — заявил Подоляка.

Несмотря на это, в России смертная казнь была отменена в 1996 году и с тех пор не применяется. Однако некоторые политики и общественные деятели периодически высказываются о необходимости её введения.

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