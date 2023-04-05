Депутат Госдумы Нилов призвал не стесняться с применением смертной казни в России

Депутат Государственной думы от "Справедливой России" Олег Нилов считает, что в российском обществе назрело возвращение смертной казни. Только так можно остановить теракты вроде убийства Владлена Татарского.

В ответ на террористический акт против Владлена Татарского и нападения на "новые территории" Россия должна вернуть смертную казнь. К этому призвал депутат Государственной думы Олег Нилов на пресс-подходе, когда представлял позицию своей партии "Справедливая Россия". Вначале он напомнил о годовщине Ледового побоища, где были разбиты псы-рыцари, последователи которых сейчас "решили в очередной раз пойти крестовым походом на Россию". Потом Нилов упомянул Дарью Трепову.

"Где преследование террористов должным образом? — удивился Олег Нилов. — Слава Богу, террористка поймана, но посмотрите, как цинично она себя вела! Один из аргументов вербовки: смертной казни в России нет. Вы, мол, не волнуйтесь, наши крестоносцы придут к вам в Москву и освободят вас. Почему Россия стесняется применять такую справедливую меру наказания?"

Также депутат полагает, что Россия должна вернуть смертную казнь, поскольку из страха перед её применением террористы и подозреваемые в терроризме на следствии будут откровенней, давая больше информации. А это сведёт к минимуму совершение подобных преступлений в будущем. Ранее возвращение смертной казни поддержал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

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3 железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ