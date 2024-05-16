Жена Петросяна Татьяна Брухунова поделилась шокирующим советом в сфере красоты

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о секрете красоты, который показался публике неприличным.
Татьяна Брухунова опубликовала в сторис "Инстаграма"* необычный совет для выбора косметики.
На кадрах некая женщина объяснила, как подобрать карандаш для губ.
"Идеальный карандаш для губ — это цвет твоего соска", — гласит шокирующая рекомендация.
Татьяна Брухунова показала сына Вагана в домашней обстановке.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.