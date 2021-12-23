Какие битвы на мировой арене ведёт Россия, рассказал Сергей Лавров

Между Россией и рядом западных стран нарастает напряжённость, но есть надежда, что недавно объявленные переговоры с США могут снизить риск эскалации и повысить стабильность в Европе, сказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, наша страна сталкивается с чередой вызовов на мировой арене, как с точки зрения растущего противостояния из-за Украины, так и в отношениях с другими государствами.

Где сегодня "тонко"

Свобода печати

Лавров сказал, что Москва готова "перестать мириться" с "преследованиями российских СМИ за рубежом", которые происходят уже много лет. В качестве примера "из последнего" он привёл решение властей Германии закрыть RT на немецком языке:

"Ими (властями в Берлине) предпринимаются усилия, чтобы представить RT в наихудшем свете. И это только одна часть скоординированной антироссийской кампании, в которой чётко видна политическая динамика, хотя правительство Германии, скорее всего в очередной раз скажет, что они тут ни при чём, якобы блокировки на YouTube — решение платформы".

По словам российского дипломата, это "неубедительно", поскольку "государство, на территории которого происходят такие злоупотребления, несет ответственность за их прекращение”.

"До недавнего времени наша решимость не заключалась в том, чтобы пойти по тому же пути удушения прессы, удушения СМИ, по которому пошли наши западные партнеры”, — напомнил он, намекнув, что Кремль, рассматривает возможность "аналогичных мер" против немецких СМИ, действующих в России, в качестве "зеркального ответа".

Переговоры с США и НАТО

На прошлой неделе заместитель Лаврова Сергей Рябков обнародовал ряд предложений, адресованных как Вашингтону, так и НАТО, в рамках усилий по поиску гарантий того, что возглавляемый США военный блок не будет расширяться ближе к границам России.

Лавров подтвердил, что на начало 2022 года запланированы переговоры с американскими коллегами.

Дипломат подчеркнул, что Москва добивается письменных гарантий, ограничивающих расширение НАТО и передвижение войск, добавив при этом, что российские власти не верят, что могут доверять обещаниям Вашингтона:

"Угрозы множились вокруг нас на протяжении десятилетий, на постоянной основе, — сказал он. — Военная инфраструктура НАТО уже приближается к нашим границам. Они регулярно обманывали нас, сначала устными обещаниями, а затем даже политическими обязательствами, закрепленными в основополагающем акте Россия-НАТО”.

На вопрос о реакции Вашингтона на список требований безопасности, который Россия представила на прошлой неделе, Лавров ответил:

"Говоря о реальной реакции, а не о риторической, я бы сказал, что это по-деловому со стороны наших американских коллег. Состоялся ряд бесед на уровне помощников президентов по внешней политике, и в результате контакта была достигнута договоренность об организационных моделях будущей работы”.

Он также прокомментировал тенденцию Белого дома "действовать в качестве высшей власти в мире":

"Госсекретарь Блинкен, объявил, что США не могут не играть ведущую роль в современном мире, не могут не определять его правила. И практически каждый из его собеседников каждый раз говорит: как хорошо, что вы снова командуете всеми нами”, — пошутил Лавров.

Конфликт на Украине

"Несмотря на ряд заявлений о том, что Москва может планировать тотальное наступление на соседнюю Украину, Россия не хочет вести вооруженный конфликт, — в очередной раз повторил Лавров. — Мы не хотим вставать на путь конфронтации.

Однако Москва продолжит предпринимать шаги для самозащиты и предостерегает "горячие головы” на Украине от военной конфронтации".

Министр иностранных дел процитировал недавние высказывания президента Владимира Путина о том, что Россия "располагает всеми возможностями для обеспечения полного военно-технического реагирования на любые провокации, которые могут развернуться вокруг нас".

Отвечая на обвинения в том, что Кремль препятствовал дипломатической работе, направленной на урегулирование конфликта в Донбассе, Лавров настаивал на том, что украинская сторона должна следовать ранее достигнутым договоренностям.

"Мы крайне обеспокоены тем, как Киев искажает Минские соглашения и переворачивает их с ног на голову”, — сказал он. он сказал, ссылаясь на договоры, подписанные в 2014 и 2015 годах, которые еще не вступили в силу из-за отказа Украины вести переговоры с ДНР и ЛНР.

Что касается возможностей дипломатии с Вашингтоном для ослабления напряженности в регионе, Лавров сказал:

"Тот факт, что власти США довольно оперативно организовали будущие контакты, я считаю, что это позитивный знак, независимо от предстоящей существенной работы".

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