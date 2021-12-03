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Россия больше не верит обещаниям НАТО - Лавров

Политика

НАТО продолжает нагнетать напряженность в отношениях с Россией, отказываясь работать над решением накопившихся вопросов.

Россия больше не верит обещаниям НАТО - Лавров

Так заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Во время своего выступления глава российского МИД коснулся непростых отношений с альянсом возглавляемым США.

"НАТО продолжает нагнетать обстановку прямо на наших границах, отказываясь рассматривать наши предложения по разрядке напряженности и предотвращению опасных инцидентов”, — сказал Лавров, добавив, что такое отношение не только создает угрозу безопасности России, но и "неизбежно влияет на работу ОБСЕ”.

В то же время глава российской дипломатии подтвердил решимость Москвы добиваться международного многостороннего соглашения, которое гарантировало бы "предотвращение дальнейшей эскалации и создания новых угроз для России”.

  • Идея всеобъемлющего соглашения о безопасности была впервые выдвинута президентом России Владимиром Путиным в среду, когда он принимал группу недавно прибывших иностранных послов в Кремле.

"Мы заинтересованы в соглашениях, которые учитывали бы интересы безопасности всех стран без каких-либо исключений, мы не стремимся к каким-либо односторонним привилегиям, но мы подчеркнем, что такие соглашения должны рассматриваться серьезно”, — сказал Лавров.

По его словам, такие соглашения, если они когда-либо материализуются, должны быть юридически обязательными, что исключит повторения нарушения Западом своих обещаний, например, в связи с расширением НАТО на восток, несмотря на устные гарантии, данные ещё в "советскую эпоху".

"Мы хотим, чтобы соглашения, о которых говорил президент и которых мы будем добиваться, обязательно носили юридический, юридически обязывающий характер. В ближайшее время мы представим нашим западным коллегам конкретные предложения и рассчитываем на серьезное отношение к ним”, — сказал Лавров.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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