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Столтенберг заявил о желании НАТО "разговаривать с Россией"

Мир

НАТО проинформировал Россию, что приглашение к диалогу "не было отменено".

Столтенберг заявил о желании НАТО "разговаривать с Россией"

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, пояснив, что НАТО выступает за то, что называет "двуединым подходом к России: сдерживание, оборона, но также и диалог”.

"Нет никакого противоречия… между тем, чтобы быть твердым в нашей стратегии по отношению к нашему соседу на Востоке, в то же время участвуя в общении", — сказал он и призвал Москву "к деэскалации своего наращивания военных на украинской границе", а также "быть транспарентными в своих намерениях”.

Это заявление Столтенберга прозвучало на фоне вновь возросшей напряженности между Россией и НАТО и, вероятно, стало ответом на требование Владимира Путина, озвученное им во время разговора с Джо Байденом, дать "надежные и твердые правовые гарантии”, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в Восточной Европе, а также развертывание "систем наступательного ударного оружия в странах, прилегающих к России”.

Напомним, в октябре Россия приостановила все прямые двусторонние связи с НАТО и закрыла представительства альянса в Москве.

А на прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "значительные подразделения и вооружения из стран НАТО, включая американские и британские, перемещаются ближе к нашим границам” и что "на линии соприкосновения в Донбассе накапливается все больше сил и техники при поддержке все большего числа западных инструкторов”, предупредив, что предполагаемые антироссийские действия могут перерасти в конфликт.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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