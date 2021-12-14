Рябков: НАТО вынуждает нас разместить ядерные ракеты средней дальности в Европе

Россия вынуждена будет разместить ядерные ракеты средней дальности в Европе в ответ на планы НАТО.

Об этом предупредил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По словам Рябкова, у России на сегодня нет доверия к НАТО и поэтому риск наращивания вооружений на европейском континенте растёт:

"… если Запад откажется присоединиться к мораторию на ядерные силы средней дальности (РСМД) в Европе, <…> то Россия ответит военным путём с использованием военных технологий. То есть это будет конфронтация, это будет следующий раунд", — сказал дипломат, имея в виду потенциальное развёртывание ракет Россией.

Напомним, ядерное оружие средней дальности — с дальностью действия от 500 до 5500 км (от 310 до 3400 миль) — было запрещено в Европе в соответствии с договором 1987 года между президентом СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом, что в то время приветствовалось как значительное ослабление напряжённости в период холодной войны. К 1991 году обе стороны уничтожили почти 2700 из них.

Вашингтон вышел из пакта в 2019 году.

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