Рябков предупредил о "тяжёлых последствиях" в случае расширения НАТО

Расширение НАТО давно противоречит принципу, согласно которому свобода вступления в альянсы не должна быть за счет безопасности других стран.

Так заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, в НАТО давно должны были понять, что пора "остановиться" и вспомнить, что "свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого".

"Все попытки представить этот вопрос так, как если бы Россия не имела права вето, являются попытками с использованием бесполезных средств, — заявил Рябков, подчеркнув, что Кремль будет твердо стоять на этом. — Если противники продолжат свою политику, они увидят, что их безопасность под большим вопросом: последствия для них будут тяжелыми" (имеется в виду потенциальное расширение НАТО вблизи российских границ — прим. ред).

Дипмиссии России и США "в опасности"

Говоря об отношениях Вашингтона и Москвы, замглавы МИД выразил опасения, что дипмиссии они "не смогут работать, если нынешняя ситуация не изменится".

"Это замкнутый порочный круг. Мы давно предлагаем американцам начать с нуля, то есть открыть двери и восстановить нормальную работу иностранных представительств. Вместо этого нам выдвигаются новые требования и ультиматумы", — посетовал Рябков.

Среди ультиматумов такого рода он назвал требование, чтобы все члены дипломатических миссий, которые находятся в США более трех лет, покинули страну:

"Почему больше трех лет, а не четырех или пяти? Мы вынуждены реагировать таким же образом", — сказал он, утверждая, что в отсутствие улучшений " может привести к невозможности работы" посольств.

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