Врачи развеяли мифы: рассол, сырые яйца и кофе не помогают при похмелье

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи общей практики Росс Перри и нарколог Олалекен Отулана опровергли распространенные мифы о средствах, которые, по мнению некоторых, способны улучшить состояние при похмелье. Они сообщили, что рассол, сырые яйца и кофе на самом деле не приносят ощутимой пользы, а в некоторых случаях могут даже ухудшить положение.

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Существует убеждение, что рассол способен восстановить водно-электролитный баланс благодаря содержанию натрия и калия, но врачи утверждают, что употребление рассола практически не влияет на уровень электролитов и может даже вызвать отеки и вздутие живота.

Сырые яйца не только не помогают при похмелье, но также представляют риск заражения сальмонеллезом, острой кишечной инфекцией. Кофе, в свою очередь, может усугубить раздражение слизистой оболочки желудка после употребления алкоголя.

Доктор Перри рекомендует вместо этого употреблять воду с лимоном, овощной бульон или напиток из корня имбиря для облегчения похмелья. Также добавление небольшого количества яблочного уксуса в еду или напитки на следующий день после употребления алкоголя может помочь организму избавиться от лишней жидкости и нормализовать уровень сахара в крови.

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