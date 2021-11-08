Как определить нехватку магния без анализов, рассказал нутрициолог

Дефицит магния можно определить самостоятельно без похода к врачу, заявила нутрициолог Ольга Ковиненко. По словам доктора, достаточно лишь внимательно понаблюдать за изменениями в организме.

По словам врача, магний обеспечивает многие органы необходимым "зарядом энергии", и если микроэлемента не хватает, человек начинает замечать:

синдром беспокойных ног,

выпадение волос,

тики,

тремор,

головные боли,

боль в сердце,

ломкость ногтей,

боли в мышцах,

усталость,

раздражительность,

бессонницу.

Кроме вышеперечисленного, врач советует обратить внимание на питание. Если сильно "тянет на сладенькое" — это тоже сигнал организма.

"Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям — так возникают головные боли", — пояснила врач в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о продукте помогающем поддерживать "мужское здоровье". По словам сексолога, исключение из рациона мяса может спровоцировать импотенцию.

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