Врач предупредила об опасности употребления горячих напитков

По словам врача-терапевта Сури Дадашевой, частое употребление слишком горячих напитков может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Она подчеркнула, что многие любители горячего чая и кофе даже не подозревают, что у них может развиться рак пищевода, передаёт РИА Новости.

"Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", — сказала специалист.

Дадашева добавила, что лучше всего дать горячим напиткам остыть в течение нескольких минут или же разбавить их холодным молоком.

К основной причине возникновения онкологии пищевода врачи относят различные повреждения, вызванные выбросом соляной кислоты из желудка. Они называют следующие факторы риска:

Курение;

Злоупотребление алкоголем;

Химический ожог пищевода;

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Согласно статистике, рак пищевода в 3,5 раза чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.

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