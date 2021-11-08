По словам врача-терапевта Сури Дадашевой, частое употребление слишком горячих напитков может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Она подчеркнула, что многие любители горячего чая и кофе даже не подозревают, что у них может развиться рак пищевода, передаёт РИА Новости.
"Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", — сказала специалист.
Дадашева добавила, что лучше всего дать горячим напиткам остыть в течение нескольких минут или же разбавить их холодным молоком.
К основной причине возникновения онкологии пищевода врачи относят различные повреждения, вызванные выбросом соляной кислоты из желудка. Они называют следующие факторы риска:
Согласно статистике, рак пищевода в 3,5 раза чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.