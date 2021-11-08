Что есть, чтобы не стать импотентом, рассказал сексолог Кульгавчук

Исключение из рациона белков может привести к мужской дисфункции, заявил врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Так, по словам врача, отсутствие в меню мяса или же его недостаток, может привести к потере "мужской силы" из-за недостатка питательных веществ.

"Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно. Большое значение имеет половая конституция мужчины, и многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал", — пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Мясо поднимает в крови уровень холестерина, который частично синтезирует тестостерон. Врач подчеркнул, что отсутствие белка не единственный "корень зла" в появлении импотенции. На мужской организм влияет несколько факторов:

курение,

алкоголь,

стрессы,

бессонница.

Впрочем, как подчеркнул Кульгавчук, "увлекаться" мясом тоже не стоит из-за того же холестерина. Питание должно быть сбалансированно.

"Употреблять слишком много мяса — вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно", — резюмировал врач.

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