EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Маркетолог объяснил причины ребрендинга Facebook
Дерипаска отреагировал на обыски в доме его родственников в США
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Суд признал Дудя виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей
Условие ревакцинации президента РФ от COVID-19 назвали в Кремле
Путин примет рамочное решение по новым антикоронавирусным мерам
В комиссии РАН назвали "полностью антинаучным" прибор, защищающий от COVID-19
Макаревич призвал лечить антипрививочников за их счёт
Эксперт объяснил попытки США оказать давление на "Газпром"

Терапевт перечислил витамины, которые опасно пить без назначения врача

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач-терапевт Юрий Серебрянский попросил пациентов не заниматься самолечением и принимать витамины только под наблюдением профессионалов. По его словам, организм получает большую часть полезных микроэлементов через продукты питания, поэтому иногда для улучшения состояния человеку требуется всего лишь разнообразить меню.

Терапевт перечислил витамины, которые опасно пить без назначения врача

В интервью "Народным новостям" специалист отметил, что витамины — это химические соединения, для назначения которых должны быть чёткие медицинские показания.

"Если человек решил сам принимать витамины, то в маленьких дозах вреда не будет. Но лучше обратиться к врачу и выяснить, какого именно компонента не хватает", — подчеркнул Серебрянский.

При этом он убеждён: витамины B12 и D2 лучше совсем не употреблять без предварительной консультации со специалистом, ведь они могут привести к переизбытку органических соединений.

Врач также добавил, что в Сети сегодня публикуется множество мифов и стереотипов о лекарственных средствах. Он призвал не верить фейковым данным.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Витамины: как правильно принимать курсами?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Доронина высказалась по поводу игры Бузовой во МХАТе
Продукты, которые ухудшают симптомы синдрома раздраженного кишечника
Шойгу: НАТО наращивает присутствие вблизи Союзного государства
Галкин нанял своим детям педагогов из Канады
Терапевт перечислил витамины, которые опасно пить без назначения врача
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Хилеры на Филиппинах: чудо исцеления или кровавое шоу?
Маркетолог объяснил причины ребрендинга Facebook
Дерипаска отреагировал на обыски в доме его родственников в США
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне

Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".

Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Политика. Новости и аналитика
Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР
Российский шоу-бизнес
Гузеева опубликовала снимок из больничной палаты: "Никогда не забуду"
Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему Эрдоган не достиг своей мечты стать новым османским халифом Ирина Гусакова
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила, как пережить смерть родного человека
Российский шоу-бизнес
Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике
Регионы РФ с наиболее напряжённой ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко
Здоровье
Регионы РФ с наиболее напряжённой ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников