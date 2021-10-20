Терапевт перечислил витамины, которые опасно пить без назначения врача

Врач-терапевт Юрий Серебрянский попросил пациентов не заниматься самолечением и принимать витамины только под наблюдением профессионалов. По его словам, организм получает большую часть полезных микроэлементов через продукты питания, поэтому иногда для улучшения состояния человеку требуется всего лишь разнообразить меню.

В интервью "Народным новостям" специалист отметил, что витамины — это химические соединения, для назначения которых должны быть чёткие медицинские показания.

"Если человек решил сам принимать витамины, то в маленьких дозах вреда не будет. Но лучше обратиться к врачу и выяснить, какого именно компонента не хватает", — подчеркнул Серебрянский.

При этом он убеждён: витамины B12 и D2 лучше совсем не употреблять без предварительной консультации со специалистом, ведь они могут привести к переизбытку органических соединений.

Врач также добавил, что в Сети сегодня публикуется множество мифов и стереотипов о лекарственных средствах. Он призвал не верить фейковым данным.

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