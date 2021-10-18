Диетолог рассказала, как витамин D3 и цинк помогут бороться с COVID-19

Печальная статистика по заболевшим коронавирусом удручает. В столице поставлен новый рекорд, за сутки — 6823 новых заболевших. Врачи, которые верят в искусство исцеления, склонны считать, что витаминные и минеральные добавки являются полезными инструментами в их медицинском арсенале. Те, кто строго придерживается научных данных, говорят, что добавки — это пустая трата денег. Могут ли витаминные добавки помочь в нынешней войне против COVID-19?

Как отмечает диетолог Анна Гончарова, специфической профилактики коронавируса не существует. Но употребление достаточных доз витамина D3 с достижением целевых значений уровня в крови около 60, плюс-минус 10, помогает смягчить течение заболевания и быстрее восстановиться после перенесенного COVID-19.

"Витамин D3 может либо вырабатываться в организме в результате сложной цепочки превращений витамина D, который поступает с пищей. Но для его превращения в активную форму обязательно необходимо пребывание на солнце в течение определенного времени, когда солнечные лучи падают на кожу под определенным углом. Поэтому в нашем климате, особенно сейчас осенью, желательно профилактически или с лечебными целями принимать адекватные дозы витамина D3 в виде фармакологических препаратов", — поясняет диетолог в интервью Pravda. Ru.

Почему выбираем цинк

Но диетолог просит не забывать и про другие элементы, например, цинк. Этот микроэлемент помогает усилить иммунитет, способствует противовирусной, противогрибковой защите и снижению выработки гистамина тучными клетками. Поэтому цинк входит в официальные схемы улучшения самочувствия и ускорения сроков выздоровления при COVID-19.

Цинк содержится в таких продуктах, как

зелень,

овощи,

продукты животного происхождения, особенно субпродукты,

орехи,

семена и семечки.

Их дозированное употребление ежедневно разнообразит рацион и подарит здоровье.

Витамин А для восстановления обоняния: правда и миф

Не так давно команда британских исследователей объявила, что работает над созданием капель в нос с витамином А, которые должны помочь пациентам с коронавирусом восстановить утраченное или измененное обоняние, это распространенный симптом Covid-19, который может сохраняться в течение недель или месяцев после заражения.

Как отмечает Анна Гончарова, в восстановлении обоняния принимают участие витамины группы B, A, E, но она все же воздерживается от столь громкого заявления, что витамин А является панацеей для восстановления обоняния.

"Хорошая витаминная поддержка — это в целом прекрасная реабилитация после любого инфекционного заболевания. Но это неспецифическая терапия", — поясняет диетолог.

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