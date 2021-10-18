EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Диетолог рассказала, как витамин D3 и цинк помогут бороться с COVID-19

Здоровье

Печальная статистика по заболевшим коронавирусом удручает. В столице поставлен новый рекорд, за сутки — 6823 новых заболевших. Врачи, которые верят в искусство исцеления, склонны считать, что витаминные и минеральные добавки являются полезными инструментами в их медицинском арсенале. Те, кто строго придерживается научных данных, говорят, что добавки — это пустая трата денег. Могут ли витаминные добавки помочь в нынешней войне против COVID-19?

Витамины

Как отмечает диетолог Анна Гончарова, специфической профилактики коронавируса не существует. Но употребление достаточных доз витамина D3 с достижением целевых значений уровня в крови около 60, плюс-минус 10, помогает смягчить течение заболевания и быстрее восстановиться после перенесенного COVID-19.

"Витамин D3 может либо вырабатываться в организме в результате сложной цепочки превращений витамина D, который поступает с пищей. Но для его превращения в активную форму обязательно необходимо пребывание на солнце в течение определенного времени, когда солнечные лучи падают на кожу под определенным углом. Поэтому в нашем климате, особенно сейчас осенью, желательно профилактически или с лечебными целями принимать адекватные дозы витамина D3 в виде фармакологических препаратов", — поясняет диетолог в интервью Pravda. Ru.

Почему выбираем цинк

Но диетолог просит не забывать и про другие элементы, например, цинк. Этот микроэлемент помогает усилить иммунитет, способствует противовирусной, противогрибковой защите и снижению выработки гистамина тучными клетками. Поэтому цинк входит в официальные схемы улучшения самочувствия и ускорения сроков выздоровления при COVID-19.

Гормон-витамин красоты: вся правда о витамине D

Цинк содержится в таких продуктах, как

  • зелень,
  • овощи,
  • продукты животного происхождения, особенно субпродукты,
  • орехи,
  • семена и семечки.

Их дозированное употребление ежедневно разнообразит рацион и подарит здоровье.

Витамин А для восстановления обоняния: правда и миф

Не так давно команда британских исследователей объявила, что работает над созданием капель в нос с витамином А, которые должны помочь пациентам с коронавирусом восстановить утраченное или измененное обоняние, это распространенный симптом Covid-19, который может сохраняться в течение недель или месяцев после заражения.

Как отмечает Анна Гончарова, в восстановлении обоняния принимают участие витамины группы B, A, E, но она все же воздерживается от столь громкого заявления, что витамин А является панацеей для восстановления обоняния.

"Хорошая витаминная поддержка — это в целом прекрасная реабилитация после любого инфекционного заболевания. Но это неспецифическая терапия", — поясняет диетолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Важные витамины для профилактики коронавируса!
Куратор: Наталья Чекулаева, Татьяна Чернобровкина, Елена Мазур
Темы коронавирус анна гончарова
Новости
Выдворение американского эсминца: история повторяется
В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника
Медик назвала препараты из домашней аптечки для борьбы с коронавирусом
Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства"* экстремистами
Эксперт усомнился в одобрении заявки Киева на участие в сертификации "СП –– 2"
В Совфеде объяснили решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии
Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО
Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"
Последние материалы
Диетолог рассказала, как витамин D3 и цинк помогут бороться с COVID-19
Учения ОДКБ: Таджикистан вооружают для борьбы с афганскими радикалами
Выдворение американского эсминца: история повторяется
Эксперт: "Северный поток-2" не решит проблему ЕС с поставками энергоносителей
В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника
Медик назвала препараты из домашней аптечки для борьбы с коронавирусом
Смерть в космосе: что будет с телом
Виктория Нуланд приезжала в Москву прощупать атмосферу
Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства"* экстремистами
Эксперт усомнился в одобрении заявки Киева на участие в сертификации "СП –– 2"
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Дмитрий Соколов Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время Дмитрий Соколов Любовь Степушова Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин поддержал дискуссию о самоидентификации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Минтруда установил новые лимиты выплат по больничным с ребёнком
Общество
Минтруда установил новые лимиты выплат по больничным с ребёнком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников