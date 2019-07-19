Как и почему возникает аллергия

Аллергия, считавшаяся раньше редким и несущественным заболеванием, в наше время приобрела размах мировой эпидемии. Почему? Что это вообще за такая загадочная болезнь? Об этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала главный врач московской поликлиники №11, аллерголог, кандидат медицинских наук Галина Котова.



Аллергия - болезнь "дурного живота" или горе от ума?

— Галина Юрьевна, давайте всерьез поговорим об аллергии. Это, наверное, одна из самых загадочных болезней, потому что никто не знает, как и откуда она внезапно появляется. И не понятно, как ее лечить. Вокруг этой болезни огромное количество мифов. И самые уважаемые и просвещенные люди, даже с медицинским образованием, придерживаются порой просто диаметрально противоположных мнений о самой болезни и методах ее лечения. В чем причина аллергии?

— Это вопрос, над которым думает не первое, не второе и даже не третье поколение ученых. И, конечно, у меня не может быть здесь личной точки зрения, поскольку я не являюсь ученым-исследователем. Причины каких-то иммунологических нарушений, к которым относится любая аллергия, по большому счету, недостаточно еще изучены. Единственное твердо известно, что аллергия — это гиперреакция иммунной системы на чужеродный белок.

В окружении человека существует множество самых разных белков. Большинство, допустим, десять человек, воспринимает их как нормальные составляющие окружающей среды, а иммунная система одиннадцатого человека реагирует на них как на раздражитель и на сильнейшую угрозу. И отсюда возникает гиперреакция иммунной системы, нацеленная на элиминацию этого аллергена.

Значит, надо удалить этот аллерген, не дать ему возможности проникнуть в кровь, не дать организму контактировать с этим аллергеном. То есть все эти симптомы, которые возникают при аллергии: слезотечение, гиперпродукция мокроты и т. д., — это все способы борьбы иммунной системы с аллергенами. Попытка отторгнуть, отвергнуть и т. д.

— Почему вы говорите "белок", если аллергия есть на цветы, например? Откуда там белок?

— Вот именно белок. Аллергеном является именно белковый продукт, это всегда белок и только белок. Больше ничто. Ни пух, ни лист, ни кусок дерева не могут быть аллергенами как таковыми. Когда говорят, что у человека аллергия на цветы, это означает, что у него аллергия на самом деле не на цветы. Аллерголог всегда скажет: на пыльцу растений. Пыльца содержит в своем составе белковые субстраты.

Вот именно на этот белковый компонент и возникает аллергическая реакция. Аллергия на тополиных пух — это иллюзия. Аллергия возникает не к тополиному пуху. Она возникает в тот период, когда пылит тополь. А в этот период у нас что происходит, происходит опыление злаковых трав. Поэтому аллергия-то возникает как раз к пыльце злаковых трав и луговых, а тополиный пух просто совпадает по времени.

— Злаковые травы — это белок?

— Да, пыльца злаковых трав.

— А клубника — это белок?

— Пыльца растений — это белок. Пищевые продукты содержат в своем составе белок, безусловно. Пищевая аллергия — это вообще очень сложная отдельная тема.

— Как понять, где миф, а где правда? У меня есть знакомая, у которой аллергия на курицу, она не помнит, какая курица на вкус. Четыре раза в жизни она ее пробовала, и всегда это заканчивалось реанимацией. Пятый раз она попала в реанимацию, когда съела капусту, которая была сварена в бульоне с единственным куриным кубиком.

— У нее действительно истинная пищевая аллергия к белку куриного мяса, поскольку даже легкий куриный бульон в капусте так подействовал, даже минимальное количество этого компонента вызывает у нее аллергическую реакцию. Это истинная аллергия к мясу курицы. Ничего не поделаешь.

— А кроме истинной аллергии есть и ложная?

— Есть ложная, конечно. Вот именно в этом-то большая проблема, и отсюда рождаются все мифы. Есть истинная аллергия, а есть так называемые псевдоаллергические реакции. Но протекают они как истинные, хотя в основе лежит совершенно другой механизм возникновения. Сам механизм возникновения таких реакций — совсем другой.

— А в чем разница? Насколько это опасно? Как это можно лечить и минимизировать?

— Основа истинных аллергических реакций — это реакция соединения антигена с антителом. То есть иммунная система вырабатывает свои, так сказать, белки-антигены, которые соединяются с антителом в виде белка и образуют иммунные комплексы. Это истинный механизм иммунологический реакции.

А псевдоаллергические реакция возникает совсем не из-за образования этого иммунного комплекса, а возникает совсем по другим причинам. Там сложный механизм. Протекает все так же, потому что наши слизистые ткани нафаршированы тучными клетками. Эти тучные клетки содержат гистамин, это биологически активное вещество.

И под воздействием самых различных факторов (например, температурного фактора или острой пищи; это может быть еще какой-то раздражитель, краситель) происходит дестабилизация мембран тучных клеток. В результате этого в кровь выбрасывается гистамин. То есть результат получается фактически тот же, что и при истинной аллергической реакции. Поэтому выглядит это для пациента совершенно так же, хотя это совсем не аллергическая реакция.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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