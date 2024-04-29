Запечённая ветчина на кости с апельсиновой глазурью: получается очень ароматная, сладко-пряная нежная свинина

Из простых ингредиентов можно приготовить самые вкусные блюда. Например, эту запечённую в духовке ветчину с апельсиновой глазурью. Для её приготовления необходимо всего 4 ингредиента. Смажьте этим маринадом ветчину за 45 минут до окончания процесса запекания, чтобы придать ей сладкий и слегка пряный вкус.
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Ингредиенты
3 кг свинины на кости,
1/2 стакана тростникового сахара,
2 столовые ложки апельсинового или ананасового сока,
1 столовая ложка молотой горчицы,
1 чайная ложка тёртой апельсиновой цедры.
Приготовление
Нагрейте духовку до 175 градусов. Ветчину положите в неглубокую жаровню. Выпекайте без крышки 1 час 30 минут.
Тем временем в небольшой миске смешайте оставшиеся ингредиенты. Смажьте глазурью ветчину в течение последних 45 минут запекания.
Достаньте ветчину из духовки, накройте фольгой и дайте постоять 10-15 минут.