Запечённая ветчина на кости с апельсиновой глазурью: получается очень ароматная, сладко-пряная нежная свинина

Запечённая ветчина с апельсиновой глазурью: готовим в духовке

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Из простых ингредиентов можно приготовить самые вкусные блюда. Например, эту запечённую в духовке ветчину с апельсиновой глазурью. Для её приготовления необходимо всего 4 ингредиента. Смажьте этим маринадом ветчину за 45 минут до окончания процесса запекания, чтобы придать ей сладкий и слегка пряный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

3 кг свинины на кости,

1/2 стакана тростникового сахара,

2 столовые ложки апельсинового или ананасового сока,

1 столовая ложка молотой горчицы,

1 чайная ложка тёртой апельсиновой цедры.

Приготовление

Нагрейте духовку до 175 градусов. Ветчину положите в неглубокую жаровню. Выпекайте без крышки 1 час 30 минут. Тем временем в небольшой миске смешайте оставшиеся ингредиенты. Смажьте глазурью ветчину в течение последних 45 минут запекания. Достаньте ветчину из духовки, накройте фольгой и дайте постоять 10-15 минут.