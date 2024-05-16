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В России начнут применять нормы исламского банковского дела

1:23
Экономика » Финансы

На форуме «Россия – Исламский мир: Kazan Forum 2024» компания «Тинькофф» объявила о планах запуска первого в России федерального исламского банкинга в 2024 году. Также был представлен первый банкомат, поддерживающий татарский язык.

В России начнут применять нормы исламского банковского дела
Фото: flickr.com by stepnout is licensed under Attribution 2.0 Generic

Исламский банкинг в России будет основан на принципах шариата и исламской этики. Средства клиентов будут храниться на специальных счетах, отдельных от других фондов банка. Это гарантирует неприкосновенность депозитов и исключает их использование в целях, не соответствующих нормам исламского законодательства.

Основные услуги исламского банкинга включают банковские карты, которые будут доставляться по всей территории России, бесплатные переводы в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и другие мусульманские страны в рамках установленного лимита, а также фильтрацию операций, исключающую запрещённые сделки. Первый банкомат, поддерживающий татарский язык, также будет доступен на русском и английском.

Исламский банкинг организован таким образом, чтобы "правоверные" (так мусульмане называют единоверцев) не получали прибыли за счёт своих других "правоверных", поскольку так заповедал в своих проповедях пророк Мухаммед

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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