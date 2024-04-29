Стас Михайлов рассказал, как заработал первые деньги в четыре года за услугу зеку

Певец Стас Михайлов в детстве заработал деньги, исполняя песни заключенному

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов в программе "Привет, Андрей!" рассказал, что первые деньги заработал в четыре года. Тогда он исполнил шансон для мужчины, вернувшегося из тюрьмы.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Михайлов заявил, что тогда еще не умел играть на гитаре, поэтому мог только изображать музыкальный инструмент в руках.

"Еще не умел играть, ну еще четыре года. На чем хлеб режут. Мама брала. Да, доска. И там: "Иван имел машину, катал красотку Зину, но один раз к ним пришла беда…" — вспомнил артист.

Стас Михайлов переехал из Сочи в Москву в 1992 году и начал зарабатывать развозом видеокассет. Популярность пришла к артисту после выхода его песни "Без тебя" в 2005 году.

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