Стас Михайлов рассказал, как заработал первые деньги в четыре года за услугу зеку

Российский певец Стас Михайлов в программе "Привет, Андрей!" рассказал, что первые деньги заработал в четыре года. Тогда он исполнил шансон для мужчины, вернувшегося из тюрьмы.
Михайлов заявил, что тогда еще не умел играть на гитаре, поэтому мог только изображать музыкальный инструмент в руках.
"Еще не умел играть, ну еще четыре года. На чем хлеб режут. Мама брала. Да, доска. И там: "Иван имел машину, катал красотку Зину, но один раз к ним пришла беда…" — вспомнил артист.
Стас Михайлов переехал из Сочи в Москву в 1992 году и начал зарабатывать развозом видеокассет. Популярность пришла к артисту после выхода его песни "Без тебя" в 2005 году.
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