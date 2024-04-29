Успенская назвала песню Пугачевой, которую считает дурной

Певица Любовь Успенская в рамках программы "Три аккорда" с критикой высказалась по поводу композиции Аллы Пугачевой "Балалайка".
В передаче песню перепела молодая исполнительница Mia Boyka. При этом Успенская заявила, что певице удалось превратить композицию в конфетку, хотя изначально она считает ее дурной и пустой. Музыку произволения написал Игорь Крутой, а слова — Михаил Танич.
"Mia, ты умудрилась даже из этой песни сделать конфетку. В твоем исполнении она зазвучала хорошо", — отметила артистка.
Михаил Шуфутинский согласился с коллегой и отметил, что песня, написанная в 1985 году, соответствовала тому времени. Шансонье отметил, что молодой певице удалось наполнить свой номер необходимым обаянием.
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