Сына Михала Круга выгнали из "Новой Фабрики звезд"

Фаворит "Новой Фабрики звезд" Александр Круг покинул шоу

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Сын известного шансонье Михаила Круга Александр покинул телепроект "Новая Фабрика звезд" после очередного отчетного концерта, прошедшего в воскресенье, 28 апреля.

Фото: rutube.ru by канал Новая Фабрика звезд is licensed under public domain

Вместе с ним номинантами на вылет были 15-летний Габриэль Александров и 17-летняя Софья Полозова.

На сцену Александр вышел с композицией "Где-то в Питере", автором которой выступил его наставник, лидер группы "Руки Вверх" Сергей Жуков. Круг выразил благодарность певцу и заявил, что "воюет малышня".

Недавно концертный директор Ольга Оркина заявила, что певица Ирина Круг повысила гонорар до 4 млн рублей после успеха сына на проекте.

Ранее стало известно, что блогерша Оксана Самойлова отказалась от масштабного празднования дня рождения.