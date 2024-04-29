"Я так плохо никогда не выглядела": Самойлова отпраздновала свое 36-летие

Блогерша Оксана Самойлова, супруга рэп-исполнителя Джигана, решила в этом году отказаться от грандиозного празднования дня рождения и провести этот день в компании самых близких.
Сама она в своих соцсетях отметила, что никогда не выглядела так плохо, хотя именно этот день рождения стал самым комфортным.
При этом звездное семейство уже через неделю собирается в путешествие, где, возможно, и отметит день рождения Самойловой.
Оксана Самойлова отмечает праздник в один день вместе со своей младшей дочерью Маей — в этом году девочке исполнилось семь лет.
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