Поплавская обрушилась с критикой на Алсу, после признания певицы в нечестной победе ее дочери в шоу "Голос"

Актриса Поплавская назвала Алсу подлой после публичных извинений

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своем Telegram-канале отреагировала на интервью певицы Алсу, в котором та принесла извинения россиянам за нечестную победу дочери на шоу "Голос. Дети". Она считает поведение исполнительницы подлым.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Поплавская задается вопросом, неужели любовь к собственному ребенку стала превыше мнения миллионов слушателей и зрителей. Артистка пояснила, что такое поведение людей, лишающих своих наследников настоящей конкурентной борьбы, является чудовищным.

Яна Поплавская подчеркнула, что Алсу поступила подло, в первую очередь, по отношению к собственной дочери.

"Одно скажу — можно поддержать Алсу в том, что она нашла наконец-то силы признаться, что был договорняк с каналом. Хотя бы сейчас", — подытожила Поплавская.

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