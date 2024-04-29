Мама Тимати резко отреагировала на интервью бывшей девушки рэпера

Мать Тимати поддержала бывшую возлюбленную рэпера после интервью Стрелец

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова в своем блоге решила высказаться по поводу вышедшего месяц назад интервью Алены Шишковой и журналистки Надежды Стрелец. По словам женщины, ей после просмотра стало грустно.

Фото: youtube.com by канал Angelika Yeskova Stylist is licensed under public domain

Так, мать Тимати с теплотой относится к бывшей возлюбленной сына и матери его старшей дочери Алисы. Она считает, что современные журналисты занимаются лишь сбором сплетен и интриг.

"Честно, смотреть было брезгливо, а Аленка — молодец, выдержала и не растерялась!" — высказалась Юнусова.

Алена Шишкова дала первое за долгое время интервью, в котором постаралась откровенно ответить на вопросы о своей болезни, об отношениях с Павлом Дуровым и романе Тимати с Анастасией Решетовой.

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