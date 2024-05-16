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Москва запрещает строительство "однушек" и студий меньше 28 кв. метров

Москва запретит строительство "однушек" и студий

1:30
Недвижимость

Столица прекратит строительство "однушек" и студий площадью менее 28 кв. метров, сообщает NewsInfo. Ru, ссылаясь на письмо Москомэкспертизы.

Москва запретит строительство "однушек" и студий
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что новая норма не окажет значительного влияния на рынок, так как и ранее проекты с меньшей площадью не согласовывались из-за санитарных норм. Новое правило касается только жилья, тогда как апартаменты могут продолжать строиться любого размера. Однако теперь норма более четко обозначена при согласовании проектных решений для жилых комплексов.

"Если хотите строить меньшую площадь — стройте апартаменты. Что касается жилья, всегда существовали санитарные нормы. Например, площадь однокомнатной квартиры определяется нормами, где основным параметром является жилая площадь: 12-18 кв. метров для отдельной комнаты. Остальные части квартиры также должны соответствовать минимальным строительным нормам. Так определяется минимальная площадь жилого помещения", — пояснил Апрелев в интервью NewsInfo. Ru.

Это всегда было так, отметил эксперт, но сейчас введены более строгие разъяснения из-за попыток спроектировать жилье по-другому. На рынке возник тренд на снижение потребительского спроса на жилье небольшой площади, передает NewsInfo. Ru.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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